На Филиппа Киркорова подали в суд и потребовали 4,5 миллиона рублей

Организатор концертов Киркорова подал на артиста в суд и потребовал 4,5 миллиона рублей

На российского эстрадного певца Филиппа Киркорова вновь подали в суд и потребовали 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, организация «Культурная фирма», проводившая концерты исполнителя в разных городах России, подала иск с требованием к артисту вернуть задолженность по договору оказания услуг в размере 4,556 миллиона рублей. Судебное разбирательство назначено на 11 мая.

Откуда появился такой крупный долг, в документах, поданных в суд, не сообщается, а представители компании не выходят с журналистами на связь.

В иске упоминается, что договор с Киркоровым был заключен в 2018 году, что означает, что судебное разбирательство не связано с обвинениями в оскорблении чувств верующих в адрес артиста, из-за которых впоследствии несколько выступлений звезды были перенесены.

Ранее Киркоров выиграл суд с православными активистами из движения «Мирный воин», которые хотели привлечь к ответственности эстрадного исполнителя из-за его концертного номера с танцем на декорации в форме креста.