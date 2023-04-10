Newsweek: ВС России уничтожат западные танки «Корнетами», которые превосходят «Джавелины»

В России готовятся подразделения для борьбы с западными танками на Украине. Об этом пишет Newsweek.

Эксперт Гай МакКардл указал, что, вероятно, противотанковые группы российской армии сожгут западную бронетехнику установками ПТРК 9М133 «Корнет». Он пояснил, что российские комплексы практически идентичны американским «Джавелинам», но способны поражать цели на вдвое больших расстояниях.

При этом динамическая защита, устанавливаемая на танки, не способна защитить их от «Корнетов», добавил он.

7 апреля бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрек исход танкового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также указал на эффективность «Корнетов». «Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — рассказал он. При этом танки Leopard немецкого производства уже сталкивались с «Корнетами» в Сирии, но не смогли их превзойти. Поэтому, по мнению Макгрегора, российские комплексы сожгут украинские танки в случае наступления ВСУ.