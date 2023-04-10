Лукашенко попросил Россию защитить Белоруссию в случае агрессии извне

Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны России в случае агрессии извне

В случае агрессии извне Белоруссии необходимо, чтобы Россия ее защитила. Об этом глава республики Александр Лукашенко попросил в ходе переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу в Минске, передает БЕЛТА.

Он напомнил, что ранее провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. На ней поднимался вопрос безопасности Белоруссии. В частности, говорилось о невыполнении гарантий безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума, со стороны Запада.

«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии — прим. "Ленты.ру") безопасности», — констатировал Лукашенко.

10 апреля президент Белоруссии встретился с Сергеем Шойгу в Минске. Визит российского министра в соседнюю республику обговаривался на встрече Лукашенко и Путина.