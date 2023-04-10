В США заявили об истощении запасов украинской ПВО к началу мая

WSJ: ПВО Украины лишится ракет для ЗРК «Бук» и С-300 в начале мая

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) рискует лишиться ракет к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук» уже в апреле, а к ЗРК С-300 «Фаворит» — в начале мая. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на якобы утекшие секретные сведения Пентагона.

«Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Бук" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — сообщили в WSJ.

По словам издания, это приведет к тому, что на юго-западе Украины без прикрытия ПВО останется около 40 объектов критической инфраструктуры.