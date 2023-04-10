Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 10 апреля 2023Бывший СССР

В США заявили об истощении запасов украинской ПВО к началу мая

WSJ: ПВО Украины лишится ракет для ЗРК «Бук» и С-300 в начале мая

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) рискует лишиться ракет к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук» уже в апреле, а к ЗРК С-300 «Фаворит» — в начале мая. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на якобы утекшие секретные сведения Пентагона.

«Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Бук" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — сообщили в WSJ.

По словам издания, это приведет к тому, что на юго-западе Украины без прикрытия ПВО останется около 40 объектов критической инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украине предсказали тяжелую битву за Крым
Основатель «Ёбидоёби» отказался переименовать сеть ресторанов после решения суда
Набиуллина опровергла информацию о выплате пенсий только в цифровых рублях
Козловскому пригрозили проверками на экстремизм и иностранное финансирование
В ДНР заявили о подрыве украинскими войсками здания администрации в Артемовске
Молдавия передаст Еврокомиссии отчет о подготовке к членству в ЕС
Россиянам перечислили недоступные людям с татуировками профессии
Российский боец UFC заявил о желании получить американское гражданство
МИД Германии пригласил на встречу жену командира «Азова» Прокопенко
Минобороны заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на двух направлениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.