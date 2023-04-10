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18:26, 10 апреля 2023Спорт

Тренер российского футбольного клуба назвал размер взятки за сдачу матча

Тренер Магомедкамилов заявил, что «Легиону» предлагали три миллиона рублей за сдачу матча

Фото: Edoardo Busti / Unsplash

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги 2 (ФНЛ-2) «Легион» из Махачкалы Ахмад Магомедкамилов назвал размер взятки за сдачу матча турнира. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что ему предлагали три миллиона рублей через третьих лиц. «Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи. Никаких преференций до игры. После — можем угостить шашлыком», — сказал он, добавив, что для него честная игра является делом принципа.

«Легион» выступает в группе 1 Второй лиги. После 23 матчей команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидирует «Черноморец» из Новороссийска, в активе которого 54 очка.

6 апреля венесуэльский игрок клуба ФНЛ «Акрон» Андрес Понсе сравнил уровень жизни в Италии и России. По его мнению, в Италии комфортнее, так как там уровень жизни на одну ступень выше, чем в России.

Анастасия Борисова
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