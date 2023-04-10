Тренер российского футбольного клуба назвал размер взятки за сдачу матча
Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги 2 (ФНЛ-2) «Легион» из Махачкалы Ахмад Магомедкамилов назвал размер взятки за сдачу матча турнира. Его слова приводит «Чемпионат».
Специалист заявил, что ему предлагали три миллиона рублей через третьих лиц. «Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи. Никаких преференций до игры. После — можем угостить шашлыком», — сказал он, добавив, что для него честная игра является делом принципа.
«Легион» выступает в группе 1 Второй лиги. После 23 матчей команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидирует «Черноморец» из Новороссийска, в активе которого 54 очка.
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