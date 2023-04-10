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10:09, 10 апреля 2023Наука и техника

Увеличение количества самоубийств связали с полнолунием

Discover Mental Health: неделю после полнолуния связали с увеличением риска суицида

Фото: Dino Stanin / Globallookpress.com

Психиатры из Медицинской школы Университета связали повышение количества самоубийств с полнолунием. Результаты исследования опубликованы в журнале Discover Mental Health.

Колебания лунного цикла в быту часто принято соотносить с различными психическими расстройствами. Чтобы подтвердить эту гипотезу, авторы решили проанализировать данные о суицидах в период с 2012 по 2016 год.

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Они обнаружили, что смертность от самоубийств значительно увеличивается в течение недели после полнолуния, причем у людей старше 55 лет наблюдается более выраженная корреляция. Также было рассмотрено влияние времени суток и месяца: оказалось, что чаще всего суицид люди совершают в три-четыре часа дня и в сентябре.

Специалисты предполагают, что это может быть из-за увеличения света от спутника. Поскольку свет играет важную роль в циркадном ритме человека, то лунный свет может влиять на подверженных людей в то время, когда организм ожидает, что будет темнее.

Ранее команда создала тест-систему на биомаркеры в крови, которые повышаются при тревоге, депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве и при боли. Они решили рассмотреть, какие показатели повышаются в образцах крови во время полнолуния.

Было выявлено, что в этот период у людей повышались биомаркеры суицида. Эти гены также ответственны за регулировку внутренних часов организма. Наиболее высокому риску оказались подвержены люди с алкогольными расстройствами или депрессией.

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Елена Апазиди
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