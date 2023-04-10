Синоптик предупредил о похолодании в Москве к выходным

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил о похолодании в Москве к выходным

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичам стоит ожидать похолодания на 5-6 градусов к выходным. По его словам, температура в столице в субботу составит от семи до 12 градусов тепла, сообщает ТАСС.

«В субботу будет понижение температуры, ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов днем. Понижение заметное — на 5-6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода», — заявил синоптик.

Он отметил, что в будние дни температура будет составлять до плюс 15-18 градусов, ответив, что прогнозируемое снижение окажется в пределах климатической нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве в ближайшую неделю ожидается майская погода. Он добавил, что осадков москвичам и гостям столицы в ближайшие дни ожидать не стоит.