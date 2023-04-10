В России захотели повысить налоги для угольных компаний

«Ъ»: Минфин России хочет увеличить налог на добычу угля в последнем квартале 2023 года

Министерство финансов России обсуждает возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь. Мера может вступить в силу начиная с последнего квартала текущего года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин», — указывают в министерстве. В Минфине подчеркнули, что введение экспортных пошлин в настоящее время не рассматривается.

Угольные компании пока не комментируют планы ведомства. За последние годы правительство повышало налоговую нагрузку на отрасль несколько раз. В результате по итогам 2022 года поступления в бюджет от налогов от угольщиков выросли в два раза, до 360 миллиардов рублей.

В 2023 году налоги также стали выше, однако мера была временной — с 1 января по 31 марта. Увеличив фискальную нагрузку на угольные компании, правительство стремилось собрать дополнительные 30 миллиардов рублей. Так, ставки НДПИ для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля поднялись до 380 рублей за тонну. Замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что при этом угольщики будут освобождены от уплаты единоразового сбора в бюджет, который предстоит всем российским компаниям с доналоговой прибылью более одного миллиарда рублей в 2022 году.

Причиной повышения налогов для отрасли стало предположение властей о формировании рекордной прибыли угольных компаний от продаж за рубеж из-за резкого роста цен в 2021–2022 годах. Однако на деле продукция реализовывалась с большим дисконтом относительно мировых бенчмарков (около 50 процентов в апреле прошлого года, например). При этом значительно повысились железнодорожные тарифы и ставки фрахта на балкеры.

Кроме того, негативное влияние на прибыль компаний оказал крепкий рубль. Сейчас, несмотря на ослабление рубля до минимумов почти за год, цены на энергетический уголь на основных мировых площадках снижаются, и говорить о финансовом благополучии российской отрасли вряд ли можно, подчеркивает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

В конце марта стало известно, что российский энергетический уголь всех марок и на всех направлениях поставок с начала года упал в цене на 18-20 процентов. Гришунин ранее предположил, что Россия не сможет реализовать на мировых рынках часть своего экспорта.