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12:39, 10 апреля 2023Бывший СССР

На Украине осудили бойца ВСУ за убийство сослуживцев

Суд украинского Николаева отправил под стражу бойца ВСУ за убийство сослуживцев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Суд Николаева отправил под стражу бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) за убийство двоих сослуживцев, после которого он устроил пожар. Об этом сообщает издание «Никвести», ссылаясь на судебную информацию.

Уточняется, что 29-летнего военнослужащего подозревают в умышленном убийстве и уничтожении или повреждении имущества. «В ночь на 6 апреля 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанес двум другим военным огнестрельные ранения, в результате чего они погибли», — сказано в сообщении.

Прокурор призвал отправить военного ВСУ под стражу, так как подозреваемый мог скрыться от следствия, незаконно влиять на свидетелей и препятствовать судопроизводству другим образом. По словам бойца, он не помнит этих событий. Военнослужащий также заявил, что если это действительно произошло, то он не возражает против удовлетворения ходатайства прокурора.

Ранее сообщалось, что младший лейтенант украинской армии Виктор Витусевич избил солдата. Согласно заявлению Государственного бюро расследований Украины, он предстанет перед судом. Военного обвинили в применении насилия в отношении подчиненного, ему грозит до 12 лет заключения. Витусевич признал вину и был отстранен от занимаемой должности.

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Кристина Есикова
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