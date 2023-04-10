На Украине осудили бойца ВСУ за убийство сослуживцев

Суд украинского Николаева отправил под стражу бойца ВСУ за убийство сослуживцев

Суд Николаева отправил под стражу бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) за убийство двоих сослуживцев, после которого он устроил пожар. Об этом сообщает издание «Никвести», ссылаясь на судебную информацию.

Уточняется, что 29-летнего военнослужащего подозревают в умышленном убийстве и уничтожении или повреждении имущества. «В ночь на 6 апреля 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанес двум другим военным огнестрельные ранения, в результате чего они погибли», — сказано в сообщении.

Прокурор призвал отправить военного ВСУ под стражу, так как подозреваемый мог скрыться от следствия, незаконно влиять на свидетелей и препятствовать судопроизводству другим образом. По словам бойца, он не помнит этих событий. Военнослужащий также заявил, что если это действительно произошло, то он не возражает против удовлетворения ходатайства прокурора.

Ранее сообщалось, что младший лейтенант украинской армии Виктор Витусевич избил солдата. Согласно заявлению Государственного бюро расследований Украины, он предстанет перед судом. Военного обвинили в применении насилия в отношении подчиненного, ему грозит до 12 лет заключения. Витусевич признал вину и был отстранен от занимаемой должности.