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12:42, 10 апреля 2023Ценности

Россияне принялись массово выбрасывать шубы

Россияне принялись массово выбрасывать верхнюю одежду из меха с приходом весны

Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Россияне принялись массово выбрасывать шубы и дубленки с начала весны. Об этом сообщает портал «360» со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО).

Эксперты заявили, что объемы отходов текстиля, а именно верхней одежды из меха, значительно выросли с приходом теплого сезона. Больше всего от данных предметов гардероба избавлялись в Челябинской области, уточнили они. В частности, сотрудники сортировочных комплексов «Полигона ТБО» извлекли более 100 курток из материалов животного происхождения.

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«В Челябинской области массово на сортировки стали попадать шубы из натурального меха, кожаные дубленки и чемоданы. И это на самом деле удивительно, ведь такие изделия можно сдать в комиссионные магазины, получить за это скидку, либо отдать на благотворительность или пустить вещь на переработку», — подчеркнули генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В марте крупнейшую сеть магазинов шуб Elena Furs захотели признать банкротом. Инспекция Министерства по налогам и сборам № 4 по Москве направила в столичный Арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Елена Фурс». При этом сумму долга и дату рассмотрения заявления журналисты не назвали.

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Майя Пономаренко
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