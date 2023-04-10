Россияне принялись массово выбрасывать верхнюю одежду из меха с приходом весны

Россияне принялись массово выбрасывать шубы и дубленки с начала весны. Об этом сообщает портал «360» со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО).

Эксперты заявили, что объемы отходов текстиля, а именно верхней одежды из меха, значительно выросли с приходом теплого сезона. Больше всего от данных предметов гардероба избавлялись в Челябинской области, уточнили они. В частности, сотрудники сортировочных комплексов «Полигона ТБО» извлекли более 100 курток из материалов животного происхождения.

«В Челябинской области массово на сортировки стали попадать шубы из натурального меха, кожаные дубленки и чемоданы. И это на самом деле удивительно, ведь такие изделия можно сдать в комиссионные магазины, получить за это скидку, либо отдать на благотворительность или пустить вещь на переработку», — подчеркнули генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В марте крупнейшую сеть магазинов шуб Elena Furs захотели признать банкротом. Инспекция Министерства по налогам и сборам № 4 по Москве направила в столичный Арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Елена Фурс». При этом сумму долга и дату рассмотрения заявления журналисты не назвали.