В Германии пригрозили отказом в выдаче виз российским спортсменам

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче германских виз спортсменам из России

Глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам. Ее слова приводит Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать», — заявила она. Фезер отметила, что если в Германии будут проводиться соревнования, то государство сможет определять состав участников.

Вместе с тем политик выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян. «Это нанесет ущерб нашим атлетам, которые уже давно стремятся к достижению спортивных целей», — подчеркнула она.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших СВО. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне выступают в нейтральном статусе.