Митрополит Онуфрий призвал верующих УПЦ защищать храмы в Хмельницкой области

Митрополит Онуфрий призвал верующих УПЦ в Хмельницкой области защищать храмы и святыни

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) обратился к верующим Украинской православной церкви (УПЦ) с призывом защищать святыни на фоне попытки захвата храмов в Хмельницкой области. Его слова передает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии.

Онуфрий призвал верующих не опускать руки и не быть пассивными. «Мы должны защищать свою святыню, законными методами отстаивать свои храмы и монастыри», — сказал он. При этом митрополит призвал «не держать злобы на тех, кто обижает нас и оскорбляет».

9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата ее кафедрального собора в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. На следующий день представители ПЦУ вместе с властями попытались захватить два храма еще в одном городе — Переяславе Киевской области.