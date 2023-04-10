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18:02, 10 апреля 2023Ценности

Влюбленные потратили миллион рублей на новую внешность и показали последствия

Индийцы Зара и Игель изменили внешность в Турции и рассказали о неожиданных последствиях

Фото: MAD.vertise / Shutterstock / Fotodom

Жители Индии Зара и Игель Эдгар сделали дорогостоящие операции в Турции и рассказали о неожиданных последствиях. Соответствующие кадры публикует издание DailyMail.

Влюбленные признались, что решили изменить свою внешность и потратили 16 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей) на хирургические вмешательства. Так, 36-летняя Зара увеличила грудь и ягодицы, убрала лишний жир в области живота и установила виниры. В свою очередь 39-летний Игель вставил керамические импланты вместо зубов.

Женщина показала свою новую фигуру после работы хирурга. На размещенных кадрах видно, что на теле Зары присутствуют многочисленные шрамы. «Такое ощущение, будто у меня в животе находится металл. Я очень сожалею, что решилась на эти операции», — заявила индианка.

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Помимо этого, по словам Игеля, после манипуляций с зубами он регулярно испытывает дискомфорт. «Может быть, поехать за границу и дешевле, чем в Великобританию, например, но гораздо важнее заботиться о себе и не экономить на этом», — заключили индийцы.

В феврале менеджер в стоматологии Кейт Ричмонд из Великобритании похудела на 70 килограммов и сделала три дорогостоящие операции, чтобы получить новую внешность. Ричмонд сообщила, что впоследствии прибегла к хирургическому вмешательству, чтобы удалить свисающую кожу, потратив 32,5 тысячи фунтов стерлингов (три миллиона рублей) на данные процедуры.

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Екатерина Ештокина
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