В США назвали вероятные причины массовой утечки разведданных

Reuters называет одной из причин массовой утечки разведданных США недовольство сотрудника

Американские следователи рассматривают четыре основные причины массовой утечки данных разведки и Пентагона в США, одно из них названо недовольство сотрудника, сообщает Reuters.

Отмечается, что расследование находится на ранней стадии, изучаются потенциальные первопричины инцидента и мотивы лиц, допустивших его, в том числе намеренный саботаж с целью подрыва национальной безопасности.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой заявил, что утечка произошла именно в Соединенных Штатах, поскольку большая часть слитых документов находится именно в их руках.

Источники агентства также допустили, что некоторые документы могут оказаться поддельными, чтобы ввести в заблуждение следователей относительно их происхождения.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

8 апреля сообщалось о появлении в сети еще около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

