Пушилин оценил сообщения об утечках документов Пентагона об Украине

Пушилин заявил, что утечка документов Пентагона об Украине может быть выгодна Западу

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что утечка документов Пентагона об Украине может быть выгодна западным странам.

«По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее "информационное цунами" вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага», — говорится в сообщении.

Также Пушилин выразил уверенность в том, что Запад не сможет ввести Россию в заблуждение. По его словам, «горький опыт» взаимодействия с западными странами научил оценивать их действия с весомой долей скептицизма.

7 апреля в сеть попали секретные американские документы, в которых шла речь о планах США и НАТО по укреплению армии Украины. На следующий день СМИ сообщили об утечке еще около сотни американских документов, которые касались не только Украины, но также Китая и Ближнего Востока.

Американские следователи рассматривают четыре основные причины массовой утечки данных разведки и Пентагона в США. По одной из версий, она произошла из-за намеренного саботажа с целью подрыва национальной безопасности.