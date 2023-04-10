К уснувшему на пляже мужчине подкрался крокодил и укусил его за ногу

ABC News: в Австралии крокодил напал на уснувшего на пляже мужчину и укусил его за ногу

В австралийском штате Квинсленд крокодил напал на 65-летнего мужчину и укусил его за ногу. Об этом сообщает ABC News.

Хищник подкрался к мужчине, когда тот уснул на пляже. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Представитель Департамента окружающей среды и науки штата сообщил, что сотрудники отдела по охране дикой природы проведут расследование произошедшего. Он также добавил, что пострадавший не уведомил департамент о нападении, и призвал местных жителей своевременно сообщать о подобных случаях.

«Имейте в виду, что крокодилы также плавают в океане, и будьте особенно осторожны в воде ночью. Разбивайте лагерь не менее чем в 50 метрах от края берега», — говорят сотрудники департамента.

Ранее сообщалось, что учитель из Великобритании приехал в Панаму и чуть не угодил в пасть крокодила, когда решил подойти поближе к рептилии и поскользнулся на берегу реки. Оправившись от шока, британец посмеялся над произошедшим.