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13:22, 10 апреля 2023Бывший СССР

Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск

Глава МО РФ Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Министерства обороны (МО) России Сергей Шойгу допустил, что возможно обсуждение «расширения рамок» совместной с Белоруссией группировки войск. Об этом он заявил во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным]», — сказал министр.

Шойгу также поблагодарил Лукашенко за условия подготовки российских военных на территории республики. Он упомянул пять оснащенных полигонов и привлечение достаточно большого количества белорусских инструкторов.

Ранее президент Белоруссии попросил Россию о защите в случае агрессии извне. Лукашенко напомнил, что ранее провел встречу с Путиным, на ней поднимался вопрос безопасности республики. В частности, говорилось о невыполнении соответствующих гарантий со стороны Запада, которые давались в рамках Будапештского меморандума.

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Кристина Есикова
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