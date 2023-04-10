Глава МО РФ Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск

Глава Министерства обороны (МО) России Сергей Шойгу допустил, что возможно обсуждение «расширения рамок» совместной с Белоруссией группировки войск. Об этом он заявил во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным]», — сказал министр.

Шойгу также поблагодарил Лукашенко за условия подготовки российских военных на территории республики. Он упомянул пять оснащенных полигонов и привлечение достаточно большого количества белорусских инструкторов.

Ранее президент Белоруссии попросил Россию о защите в случае агрессии извне. Лукашенко напомнил, что ранее провел встречу с Путиным, на ней поднимался вопрос безопасности республики. В частности, говорилось о невыполнении соответствующих гарантий со стороны Запада, которые давались в рамках Будапештского меморандума.

