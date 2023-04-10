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06:44, 10 апреля 2023Мир

Стало известно о переманивании кадров из Дубая в Эр-Рияд

Bloomberg сообщил, что власти Саудовской Аравии переманивают людей из Дубая в Эр-Рияд

Фото: Unsplash.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман намерен превратить столицу страны Эр-Рияд в крупнейший город мира, сделав его «великой политической и экономической столицей Ближнего Востока». Для этого власти государства переманивают людей из Дубая (ОАЭ), сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Саудовская Аравия ввела правила, которые начнут действовать с 2024 года, о том, что госструктурам запрещено вести бизнес с международными компаниями, если они не имеют региональных штаб-квартир на территории страны.

В связи с этим зарубежные фирмы начали релоцировать кадры. Издание приводит слова сотрудника консалтинговой компании по рискам Control Risks Уилла Брауна. Он заявил, что вскоре переедет в Эр-Рияд вместе с семьей, поскольку его фирма откроет там штаб-квартиру, аналогичные действия предпринимают достаточно много иностранцев с супругами и детьми.

Bloomberg сообщил, что таким образом саудовская столица пытается конкурировать с Дубаем. Среди проблем указывается потенциальный дефицит жилья и подорожание аренды, а также более строгие нормы в компаниях, нежели в ОАЭ, например, запрет на алкоголь.

Среди способов привлечь сотрудников в Эр-Рияд предлагается увеличение зарплат в связи с переездом, однако этот стимул может оказаться недостаточно выгодным для работников. Некоторые не соглашаются на релокацию, несмотря на повышение зарплаты на 35-40 процентов и гарантии сохранения за ними рабочих мест в течение пяти лет.

Ранее министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд рассказал, что после срыва сделки ОПЕК+ в 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд захотел стать «хозяином нефтяного сектора».

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Марина Совина
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