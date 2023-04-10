Детский тренер Дзюбы оценил отказ футболиста пожать руку Семаку

Детский тренер Дзюбы призвал футболиста извиниться перед Семаком за отказ от рукопожатия

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил поступок футболиста, который после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался от рукопожатия с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Об этом сообщает Sport24.

Специалист призвал бывшего подопечного извиниться перед наставником сине-бело-голубых. «Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России», — заявил Шупляков.

Он также объяснил случившееся взрывным характером футболиста. «Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из "Зенита"», — резюмировал тренер.

9 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать ему руку, однако игрок никак на это не отреагировал и направился в сторону подтрибунного помещения. Футболист объяснил, что не пожал руку тренеру потому, что не увидел его.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.