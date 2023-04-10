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12:47, 10 апреля 2023Спорт

Детский тренер Дзюбы оценил отказ футболиста пожать руку Семаку

Детский тренер Дзюбы призвал футболиста извиниться перед Семаком за отказ от рукопожатия

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил поступок футболиста, который после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался от рукопожатия с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Об этом сообщает Sport24.

Специалист призвал бывшего подопечного извиниться перед наставником сине-бело-голубых. «Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России», — заявил Шупляков.

Он также объяснил случившееся взрывным характером футболиста. «Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из "Зенита"», — резюмировал тренер.

9 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать ему руку, однако игрок никак на это не отреагировал и направился в сторону подтрибунного помещения. Футболист объяснил, что не пожал руку тренеру потому, что не увидел его.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.

Алексей Гусев
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