Япония пообещала продолжить усиливать антироссийские санкции

Генсек кабмина Японии Мацуно: Токио продолжит усиливать санкции против России

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что Токио продолжит усиливать санкции в отношении России, а также приложит усилия для увеличения поддержки Украины, сообщает ТАСС.

По его словам, островное государство в качестве председателя G7 и непостоянного члена Совета Безопасности ООН планирует координировать действия с международным сообществом с целью усиления санкционного давления на Москву. Он также отметил, что Токио собирается продолжать оказывать Киеву всевозможную поддержку.

Ранее стало известно, что Япония добилась исключения из согласованного странами G7 потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. По словам аналитиков, зависимость страны от Москвы в области ископаемого топлива объясняет нерешительность Токио в отношении «более полной поддержки Украины».