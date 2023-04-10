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15:05, 10 апреля 2023Мир

МИД Ирана сообщил о попытках США скрыть свое ослабление в мире

Представитель МИД Ирана Канаани: США пытаются скрыть свое ослабление в мире

Фото: John Fornander / Unsplash

США пытаются скрыть свое ослабление в мире с помощью повышения военной активности. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канаани на своей странице в Twitter.

«Периодические публикации о передислокации подводных лодок и боевых кораблей, а также о бомбардировках на Ближнем Востоке в условиях становления нового миропорядка и без всякой на то необходимости указывают на борьбу американского правительства по сокрытию потери своего могущества в мире», — написал посол.

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24 января 2023

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но намерены «быстро и решительно» отвечать на атаки, наподобие той, что произошла в Сирии.

24 марта глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

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Глеб Бажуткин
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