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02:00, 10 апреля 2023Из жизни

Мужчина столкнул беременную жену с Трона Артура и получил пожизненный срок

The Guardian: в Великобритании муж столкнул беременную жену со знаменитого холма

Фото: Shaiith / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании завершился суд над 29-летним Кашифом Анваром, столкнувшим беременную жену со скалистого холма. Присяжные приговорили мужчину к пожизненному тюремному сроку с правом на УДО через 20 лет, сообщает издание The Guardian.

31-летняя Фавиза Джавед погибла в сентябре 2021 года после падения с вершины Трона Артура — знаменитого холма, располагающегося недалеко от Эдинбурга. Холм получил такое название, поскольку, по легенде, именно там располагался замок мифического короля Артура Камелот.

Джавед была на четвертом месяце беременности. Перед смертью она успела сообщить подоспевшим спасателям и полицейским, что произошло. «Не подпускайте ко мне моего мужа, это он столкнул меня», — по свидетельствам очевидцев, сказала женщина.

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По словам Джавед, Анвар напал на нее, потому что она объявила ему о намерение подать на развод. Примерно за месяц до гибели женщина лежала в больнице, и одна из пациенток слышала ее разговор с супругом. На суде она рассказала, что мужчина заявил жене: «Если бы ты умерла во время родов, это было бы неплохо. Я наконец стал бы свободен».

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина насмерть забил палкой жену, которая мешала ему пьянствовать. Соседи убийцы заявили, что ранее он был женат 11 раз, но супруги каждый раз бросали его.

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Никита Савин
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