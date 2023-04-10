Названы самые популярные упражнения для снятия стресса

«Правда.ру» назвала силовую и кардиотренировку лучшим способом для снятия стресса

Журналисты «Правды.ру» назвали самые популярные упражнения для снятия стресса. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации источника, лучшим способом расслабиться станет силовая или кардиотренировка, которая позволит уйти от повседневных проблем. Также могут помочь интервальные тренировки, при которых быстрое выполнение упражнений чередуется с отдыхом.

Кроме того, снять стресс поможет йога, так как эта практика успокаивает ум и расслабляет тело. Последним авторы назвали пилатес, помогающий поработать над силой, стабильностью и гибкостью.

Ранее 10 апреля тренер Мария Волынкина назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе. Специалист рассказала, что с этой проблемой помогут справиться многосоставные упражнения, например, планка.

