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12:17, 10 апреля 2023Спорт

Тренер назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе

Тренер Мария Волынкина назвала планку эффективным упражнением для сжигания жира на животе

Фото: Geert Pieters / Unsplash

Тренер Мария Волынкина назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе. Ее слова приводит News.ru.

Специалист рассказала, что с этой проблемой помогут справиться многосоставные упражнения, например, планка. Она отметила, что в ней задействованы практически все группы мышц, и чем больше человек простоит в ней — тем лучше. Тренер подчеркнула, что важно не нарушать технику выполнения упражнения: обязательно держать пресс и не прогибать поясницу, чтобы не получить травму спины.

Также эксперт порекомендовала делать скручивания корпуса вперед и в стороны и «велосипед». Кроме того, Волынкина напомнила, что в тренировку нужно добавить упражнения не только на пресс. Она посоветовала не забывать делать приседания, выпады, махи ногами и руками, чтобы убрать лишний вес.

Ранее тренер Анна Варакина дала советы по похудению с помощью одной ходьбы. По словам специалиста, 30-минутная прогулка может сжечь как минимум 150 калорий. Для этого нужно ходить по пересеченной местности — в частности, по холмам, песчаному берегу и лесной тропинке.

Дарья Коршунова
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