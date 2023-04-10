В Госдуме предрекли Трампу победу на выборах из-за предъявленных ему обвинений

Депутат Бутина заявила, что предъявленные Трампу обвинения помогут ему победить на выборах

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с Ura.ru предрекла бывшему американскому лидеру Дональду Трампу победу на следующих президентских выборах в США в том случае, если демократам не удастся отправить его за решетку, несмотря на предъявленные ему обвинения.

«Демократы теперь обязаны Трампа посадить, потому что в противном случае они его только что избрали. Посмотрите на рейтинги, как выросли рейтинги просмотров кабельных каналов, основных в Соединенных Штатах. Там просто нереальный рост», — заявила депутат.

Она добавила, что теперь политик без труда сможет одержать победу на внутренних выборах в республиканской партии, отметив, что устроенное шоу значительно увеличило шансы Трампа на переизбрание.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Совокупно политику может грозить 136 лет тюрьмы. Его адвокат Джим Трасти назвал предъявленные обвинения ошибкой правосудия