Еще в одной области Украины запретили УПЦ

Депутаты Ровенского облсовета Украины запретили деятельность канонической УПЦ в регионе

На Украине депутаты Ровенского областного совета запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории региона. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне».

От такого решения местный представительный орган пытался отговорить священник УПЦ архиепископ Пимен. «Не надо объединять всех. Да, мы признаем, есть коллаборационизм, но он есть во всех слоях населения, и среди вас, уважаемые. Осуждать можно очень много, а можно просто искоренить. Наших прихожан обвиняют только за то, что они ходят в церковь», — сказал он.

Он также указал, что такая политика дискриминации отдаляет Украину от вступления в Европейский союз и разъединяет общество.

Ранее верующие УПЦ написали инструкцию по защите храмов от захвата сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). По их мнению, нужно всегда закрывать двери храмов во время богослужения и проводить службы только рано утром или ночью.