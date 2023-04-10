Российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле

«Роскосмос»: российские космонавты Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«В период с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что корабль «Союз МС-23» перестыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» к узловому «Причалу» российского сегмента Международной космической станции. Процедуру в ручном режиме проводил Прокопьев.

В марте стало известно, что пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю. На корабле прибыли россиянка Анна Кикина, астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.