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15:04, 10 апреля 2023Россия

Вассерман оценил идею платить школьникам за пятерки

Вассерман раскритиковал идею перечислять школьникам деньги за отличные оценки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Стремление учеников получать отличные оценки не должно быть продиктовано исключительно их финансовой заинтересованностью, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Свое мнение он высказал изданию «Подъем».

В понедельник, 10 апреля, депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила перечислять школьникам деньги за полученные ими пятерки на «Пушкинскую карту».

По словам Вассермана, предлагаемые ученикам выплаты незначительны в сравнении с теми средствами, которые государство выделяет на их обучение. «Но мне в целом не нравится идея платить за отличные оценки», — подчеркнул он.

Депутат выразил опасение в связи с тем, что финансовое вознаграждение за пятерки может дезориентировать учеников. «Они не будут понимать, какова цель обучения», — пояснил Вассерман. По его мнению, инициатива его коллеги по Госдуме нуждается в доработке.

В марте Вассерман заявил об отсутствии необходимости вводить в российских школах строгую униформу единого образца. По его словам, ни Госдума, ни Минпросвещения не имеют каких-либо жестких требований на этот счет.

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Алан Босиков
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