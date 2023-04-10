Мобилизованные украинцы поделились опасениями об идущем призыве в армию

WP: мобилизованные украинцы опасаются за свою безопасность при отправке на фронт

Мобилизованные украинцы опасаются, что в случае продолжения конфликта они все окажутся на фронте, говорится в материале американской газеты The Washington Post.

«Мы должны понимать, что если война продлится еще год, мы все будем в армии. Я на 100 процентов уверен, что рано или поздно меня призовут», -— сказал 35-летний киевлянин, проходящий частные курсы военной подготовки.

«Теперь мы понимаем, что происходит, поэтому я нервничаю еще больше», — поделился получивший повестку 52-летний гражданин Украины, работающий дорожным рабочим. На фоне подготовки украинского контрнаступления он опасается за свою безопасность.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможные попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область менее вероятны в скором времени из-за предстоящей дождливой погоды.