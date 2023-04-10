Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 10 апреля 2023Бывший СССР

Мобилизованные украинцы поделились опасениями об идущем призыве в армию

WP: мобилизованные украинцы опасаются за свою безопасность при отправке на фронт

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мобилизованные украинцы опасаются, что в случае продолжения конфликта они все окажутся на фронте, говорится в материале американской газеты The Washington Post.

«Мы должны понимать, что если война продлится еще год, мы все будем в армии. Я на 100 процентов уверен, что рано или поздно меня призовут», -— сказал 35-летний киевлянин, проходящий частные курсы военной подготовки.

«Теперь мы понимаем, что происходит, поэтому я нервничаю еще больше», — поделился получивший повестку 52-летний гражданин Украины, работающий дорожным рабочим. На фоне подготовки украинского контрнаступления он опасается за свою безопасность.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможные попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область менее вероятны в скором времени из-за предстоящей дождливой погоды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области оценили вероятность наступления ВСУ
Российская гимнастка-чемпионка рассказала о критике со стороны Винер из-за еды
В Кремле отреагировали на решения отменить парады Победы в приграничных регионах
Мошенники лишили жилья в Москве дочь знаменитой актрисы
Российским школьникам предложили платить за пятерки
Одобрен проект поправок о пожизненном сроке за госизмену в России
В России школьник принес на уроки нож и ударил им другого ребенка
Мобилизованные украинцы поделились опасениями об идущем призыве в армию
Появились подробности о жестоком избиении 14-летней российской школьницы
Известный профессор-биолог умер после неудачного падения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.