Первый в мире авианосец для боевых дронов поступил на вооружение ВМС Турции

Турция ввела в эксплуатацию первый в мире авианосец для боевых дронов TCG Anadolu

Турция ввела в эксплуатацию самое большое военное судно страны и первый в мире авианосец для боевых беспилотников TCG Anadolu. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Церемония прошла в понедельник, 10 апреля. «Благодаря судну TCG Anadolu, Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Флагман ВМС он назвал предметом гордости Турции.

Длина судна составляет 231 метр, ширина — 32 метра. Авианосец рассчитан на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий, 6 бронетранспортеров и 4 катеров. Кроме того, на его палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА, а в ангаре — 30 дронов и 19 вертолетов. Ожидается, что авианосец будет задействован и в учениях НАТО.

Строительство универсального десантного корабля (УДК) TCG Anadolu (L-400) было завершено в 2022 году.