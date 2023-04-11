Оценено влияние роста курса доллара и евро на российский авторынок

Автоэксперт Ракитин указал на подорожание машин в России после роста курса евро

Изменение курса доллара и евро уже отразилось на стоимости автомобилей в России, сообщил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto, автоэксперт Максим Ракитин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние роста курса валют.

Специалист рассказал, что в России выросли цены на подержанные авто, которые везут на продажу из Европы. «Они же продаются в евро. Поэтому история для нас неприятная», — добавил он.

Машины буквально последние две недели ощутимо дорожают на глазах Максим Ракитин автоэксперт

«Новых автомобилей это тоже касается, потому что то, что мы не производим, мы покупаем за евро и доллары. Иногда за юани. Тем не менее даже если мы что-то производим, а производим мы не так много, то комплектующие импортные, а в рублях пока они не особо активно продаются. Оплата происходит в долларах, евро и юанях. Стоит отметить, что юань тоже не отстает от общего тренда и старается подорожать», — объяснил Ракитин.

Все это не лучшим образом сказывается на перспективах автомобильного рынка в России, убежден автоэксперт.

Какой автомобиль сегодня выбрать?

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал, какой автомобиль сегодня является лучшим вариантом для россиян.

Лучший вариант автомобиля — тот, на который есть деньги Максим Ракитин автоэксперт

«Если есть деньги купить новый автомобиль, то обратите внимание на те машины, которые поставляются в Россию давно. Покупать надо тот автомобиль, который вы сможете обслужить. Это основная проблема. Потому что по некоторым брендам есть серьезная проблема с запчастями, по некоторым — нерешаемая проблема с гарантийными обязательствами», — посоветовал специалист.

Ракитин предложил россиянам, желающим приобрести автомобиль, посмотреть на улицы города и вычислить, какие автомобили в большей степени там присутствуют.

«Примерно то же самое и стоит купить, опять же исходя из бюджета. Сейчас спонтанная покупка автомобиля на последние деньги — это еще большая глупость, чем ипотека на 50 лет с ежемесячной выплатой в 150 тысяч рублей», — заключил он.

7 апреля на торгах Мосбиржи курсы доллара и евро достигли рекордных значений за год. В верхней точке американская валюта подорожала до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.