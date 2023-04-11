Байден отменил введенный режим ЧС из-за пандемии коронавируса

Президент Джо Байден отменил введенный в США режим ЧС из-за пандемии COVID-19

Президент США Джо Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Соответствующий закон американский лидер подписал в понедельник, 10 апреля.

Режим ЧС из-за пандемии COVID-19 действовал в Соединенных Штатах с 1 марта 2020 года и многократно продлевался. В феврале Байден заявил, что число вызванных коронавирусом смертей снизилось примерно на 90 процентов. При этом глава Белого дома призвал сохранять бдительность. «Нам по-прежнему необходимо отслеживать новые варианты [коронавируса], поддерживать новые вакцины и методы лечения», — подчеркнул он.

Ранее Национальная разведка США сообщила, что существует две основные версии об источнике коронавирусной инфекции COVID-19 — это ее естественное происхождение и утечка из лаборатории.