Биткоин подорожал за сутки на две тысячи долларов

Курс биткоина превысил 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года

Курс биткоина (BTC) утром 11 апреля превысил 30 тысяч долларов впервые с 1 июня 2022 года. За сутки главная криптовалюта подорожала на две тысячи долларов, следует из данных CoinMarketCap.

С начала 2023 года биткоин вырос более чем на 80 процентов, превзойдя прирост технологического биржевого индекса Nasdaq 100 в 19 процентов за тот же период. Стремительный рост криптовалюты привел к тому, что цена BTC вернулась к тем значениям, которые были зафиксированы перед крахом хедж-фонда Three Arrows Capital в июне прошлого года. Однако курс биткоина по-прежнему более чем в два раза ниже своего исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года.

Ведущие альткоины в то же время поднялись в цене не так существенно. Курс Ethereum (ETH) прибавил за 24 часа около трех процентов, а BNB показала прирост более чем на пять процентов, до 330 долларов.

Аналитики считают, что на резкий рост криптовалют в последний месяц повлияли банкротства трех американских банков и опасения по поводу мировой рецессии, что заставило инвесторов задуматься о поисках альтернативы традиционным финансовым инструментам. Также на цене биткоина отражается ожидание рынком выхода данных по инфляции в США в марте. Ее замедление послужит позитивным стимулом для фондового рынка, а главная криптовалюта обычно следует за ним, цитирует РБК комментарий CEO компании Cryptorg Андрея Подоляна.

Руководитель отдела данных и аналитики в FRNT Financial Страхинья Савич однако отмечает, что продолжению ралли BTC угрожает низкая ликвидность, которая может привести к резкому развороту движения курса. «Торговая активность снижена, и в этих обстоятельствах вполне возможно, что мы наблюдаем поведение цены, которое трудно связать с какой-либо одной причиной», — приводит его слова Bloomberg.

По состоянию на 13:00 по московскому времени биткоин торгуется на уровне в 30 070 долларов.

Крупнейшие криптовалюты начали укрепляться в середине прошлого месяца, когда власти США объявили о своих планах действия на фоне краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Тогда Федеральная резервная система США заявила, что вкладчики SVB получат доступ к депозитам, а клиенты нью-йоркского Signature Bank, который был закрыт вскоре после SVB, получат компенсацию.