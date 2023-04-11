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15:22, 11 апреля 2023Забота о себе

Раскрыто влияние омолаживающих уколов на работу мозга

Scientific Reports: после уколов ботокса люди хуже распознают эмоции

Фото: Unsplash

После уколов ботулотоксина женщины хуже распознают эмоции других людей. Влияние косметических процедур раскрыто в статье исследователей из Калифорнийского Университета в Ирвайне (США), опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые проверили, как мозг реагирует на фотографии счастливых и сердитых людей до омолаживающих процедур и после них. Для этого десяти участницам в возрасте от 33 до 40 лет показывали фотографии смеющихся и хмурящихся людей и фиксировали реакцию их мозга с помощью МРТ. Оказалось, что после инъекций ботокса при взгляде на грустных и довольных людей изменялась активность миндалевидного тела и веретенообразной извилины — участков мозга, отвечающих за формирование и распознавание эмоций.

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По словам психолога Фернандо Мармолехо-Рамоса, который прокомментировал результаты исследования в New York Post, это может быть связано с тем, что ботокс уменьшает подвижность межбровной области. Это влияет не только на мимику, но и на работу мозга при распознании чужих эмоций.

Обычно, когда мы видим лицо собеседника, мы подсознательно имитируем его выражение, чтобы помочь мозгу правильно распознать эмоцию. Поэтому, после популярных инъекций, разглаживающих морщины, вы, возможно, не сможете испытать чужие эмоции так интенсивно и ярко, как вам хотелось бы

Фернандо Мармолехо-Рамоспсихолог

Мармолехо-Рамос добавил, что подобные изменения в восприятии эмоций людей теоретически могут повлиять на социальные, и возможно на романтические и сексуальные отношения.

Ранее косметолог Анна Негм назвала омолаживающие процедуры для мужчин. По ее словам, мужчины визуально стареют позже женщин, но, когда морщины появляются, они выглядят более глубокими.

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Екатерина Улитина
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