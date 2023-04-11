Минобороны заявило об уничтожении 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, уточнили в оборонном ведомстве. В результате было уничтожено более 30 бойцов ВСУ, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Днем ранее, 10 апреля, на этом направлении потери противника также составили свыше 30 человек. Уничтожены были еще две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20 и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. На донецком направлении, по данным Минобороны, было уничтожено более 290 украинских военнослужащих.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

