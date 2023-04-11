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13:16, 11 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, уточнили в оборонном ведомстве. В результате было уничтожено более 30 бойцов ВСУ, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Днем ранее, 10 апреля, на этом направлении потери противника также составили свыше 30 человек. Уничтожены были еще две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20 и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. На донецком направлении, по данным Минобороны, было уничтожено более 290 украинских военнослужащих.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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