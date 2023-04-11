Известный актер понесет убытки от продажи квартиры в США

Актер Пит Дэвидсон снизил стоимость квартиры в Статен-Айленде на 100 тысяч долларов

Американский актер и комик Пит Дэвидсон, известный по участию в комедийном шоу Saturday Night Live, понесет убытки от продажи своей квартиры в США. Он не мог найти покупателя на объект в течение нескольких месяцев, сообщает New York Post.

Жилье находится в одном из боро Нью-Йорка — Статен-Айленде. Дэвидсон выставил объект на продажу в декабре 2022 года за 1,3 миллиона долларов. Он владел им с 2021 года, когда купил за 1,2 миллиона, позже актер сделал там ремонт. Однако за несколько месяцев на рынке актер не смог найти покупателя и в итоге решил снизить цену на 100 тысяч долларов.

В квартире площадью более 148 квадратных метров есть несколько спален, ванные комнаты, кухня, совмещенная с гостиной и обеденной зоной, а также балкон. Из окон открывается вид на город. При этом источник издания отметил, что снижение стоимости не скажется на состоянии актера. «В последние несколько лет у него все хорошо, поэтому потеря в 100 тысяч долларов — не так уж и плохо», — заявил он.

Ранее Дэвидсон предложил пожить в своем пентхаусе в США. Он выставил объект в аренду за 30 тысяч долларов в месяц. Пентхаус располагается на верхнем этаже четырехэтажного здания в нью-йоркском боро Бруклине. Площадь жилья составляет 418 квадратных метров, внутри него четыре спальни и три ванные.