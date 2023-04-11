Экс-аналитик ЦРУ предположил виновного в утечке секретных документов Пентагона

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: за утечками документов Пентагона стоит человек в руководстве США

Недавние утечки секретных документов Пентагона, вероятнее всего, стали результатом действий диссидента, который не согласен с политикой администрации президента США Джо Байдена. Такое предположение выдвинул в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

«Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности — например, некоего Эдварда Сноудена, стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России», — заявил он. По оценке Джиральди, доступ к слитой информации потенциально могли иметь сотни чиновников.

Экс-аналитик ЦРУ также выразил мнение, что для поиска преступника Пентагон распорядился задействовать «серьезные ресурсы». Кроме того, в оборонном ведомстве изучают личные дела сотрудников и ограничивают доступ к будущим брифингам подобного рода.

В то же время Джиральди отметил, что не склонен переоценивать значение утекших в сеть данных и считать, что данное событие может поставить под угрозу какие-либо конкретные инициативы США.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.