Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:16, 11 апреля 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась в микробикини и восхитила фанатов

Модель Кендалл Дженнер снялась в микробикини бренда Heavy Manner и восхитила поклонников

Фото: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в микробикини с цветочным принтом бренда Heavy Manners. Телезвезду запечатлели лежащей на шезлонге с распущенными мокрыми волосами. При этом на лице Дженнер, которая снялась во дворе собственного дома, отсутствовал макияж, а от аксессуаров она отказалась.

Подписчики и приятели манекенщицы восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Красотка», «Выглядит потрясающе», «Просто ангел», «Самая сексуальная модель в мире», «Вау, Кендалл», «Как же я тебя люблю», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в апреле Кендалл Дженнер заметили в платье 25-летней давности. Модель снялась в шелковом платье длины макси голубого цвета с кружевным белым декором. Известно, что данный предмет гардероба впервые представили публике на показе весенне-летней коллекции упомянутого модного дома в 1998 году. Тогда в нем прошлась по подиуму манекенщица Наоми Кэмпбелл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Ценам на жилье в России предрекли снижение из-за одного фактора
Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса
Фанатка пробралась в номер чемпиона по настольному теннису и украла его трусы
Россиянам дали советы по выбору жилья для инвестиций в Москве
Описан способ угона автомобиля с помощью поддельной Bluetooth-колонки
Оценены последствия утечки секретных документов для Байдена и Трампа
Россиянин прострелил руку просившего мелочь мужчины с топором
Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке
Заявлениям России о сокращении добычи нефти нашли подтверждение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.