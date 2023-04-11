Кендалл Дженнер снялась в микробикини и восхитила фанатов

Модель Кендалл Дженнер снялась в микробикини бренда Heavy Manner и восхитила поклонников

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в микробикини с цветочным принтом бренда Heavy Manners. Телезвезду запечатлели лежащей на шезлонге с распущенными мокрыми волосами. При этом на лице Дженнер, которая снялась во дворе собственного дома, отсутствовал макияж, а от аксессуаров она отказалась.

Подписчики и приятели манекенщицы восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Красотка», «Выглядит потрясающе», «Просто ангел», «Самая сексуальная модель в мире», «Вау, Кендалл», «Как же я тебя люблю», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в апреле Кендалл Дженнер заметили в платье 25-летней давности. Модель снялась в шелковом платье длины макси голубого цвета с кружевным белым декором. Известно, что данный предмет гардероба впервые представили публике на показе весенне-летней коллекции упомянутого модного дома в 1998 году. Тогда в нем прошлась по подиуму манекенщица Наоми Кэмпбелл.