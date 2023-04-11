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13:42, 11 апреля 2023Россия

Семь военных вернулись в Россию после года в украинском плену

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: семь военных вернулись в Россию после года в украинском плену

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Семь военнослужащих вернулись в Россию после года, проведенного в украинском плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова в Telegram.

По словам Сердюковой, военные смогли вернуться домой благодаря состоявшемуся 10 апреля очередному обмену с Киевом.

«Среди освобожденных есть и семь военнослужащих, которых ровно год продержали в украинских застенках. Выражаем слова искренней благодарности всем силовым ведомствам за возвращение наших военных!» — написала в блоге омбудсмен.

Сколько всего российских пленных удерживается на Украине, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 106 российских военных вернулись из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. После прибытия на территорию России военных передали врачам. Кроме того, в конце марта Украина передала России пятерых солдат с тяжелыми ранениями в рамках репатриации.

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Марк Леонов
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