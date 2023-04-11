Гоша Карцев оценил образ Моргенштерна словами «у него нет стиля»

Российский стилист Гоша Карцев назвал рэпера Моргенштерна немодным

Российский стилист Гоша Карцев оценил образ рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) словами «у него нет стиля». Об этом он высказался в рамках интервью Карену Адамяну, опубликованному во «ВКонтакте».

Эксперт отреагировал на снимок исполнителя, на котором тот предстал в черных джоггерах, дутой белой куртке с принтом, солнцезащитных очках и массивных кроссовках. Так, специалист назвал музыканта немодным, в то же время указав на его привлекающую внимание внешность.

«У него нет вообще никакого стиля. Он немодный. Мне нравится Алишер, когда он в трусах, в тапках, и все. Он же очень яркий, у него татуировок сейчас еще больше стало, и он орет что-то со сцены. Мне кажется, этого достаточно», — заявил эксперт.

Также Гоша Карцев ранее назвал самую капризную российскую знаменитость. По словам модного эксперта, одной из самых проблемных знаменитостей оказалась певица Полина Гагарина. При этом подробностей их совместной работы участник шоу не раскрыл.