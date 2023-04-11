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15:17, 11 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемый в госизмене россиянин хотел через Москву добраться до Украины

Подозреваемый в госизмене сахалинец хотел добраться до Украины самолетом через Москву

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Сахалина, задержанный по подозрению в государственной измене, планировал добраться до Украины через Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина намеревался вылететь из Сахалина в Москву рейсовым самолетом, откуда через зарубежную страну хотел добраться до Украины и вступить в ряды украинских Вооруженных сил.

Ранее ФСБ показала видео задержания сахалинца. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 275 («Приготовление к государственной измене») Уголовного кодекса РФ.

11 апреля сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене против жителя Хабаровска за финансирование ВСУ.

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Илона Палей
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