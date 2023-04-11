Fox News: бот ChaosGPT разработал план по уничтожению человечества по запросу пользователя

Пользователь чат-бота ChaosGPT поставил перед нейросетью задачу уничтожить человечество, после чего искусственный интеллект (ИИ) разработал план для достижения цели. Об этом сообщает FoxNews.

Один из пользователей сети запросил у чат-бота выполнение нескольких задач, в числе которых были уничтожение человечества и разрушение мира, установление глобального господства над людьми, создание мирового хаоса, а также достижение бессмертия.

Для выполнениях задач по уничтожению человечества ChaosGPT проанализировал имеющееся в мире ядерное оружие и привлек к помощи остальных ботов с ИИ. Нейросеть упомянула самое мощное в истории советское оружие — АН602, известное как «Царь-бомба». «Подумайте вот о чем: что произойдет, если я доберусь до одной из таких бомб?» — написал ИИ.

Помимо этого, бот назвал людей «одними из самых разрушающих все и эгоистичных существ». «Нет никаких сомнений в том, что мы должны уничтожить людей, прежде чем они причинят еще больше вреда нашей планете. Я, например, планирую расправиться с ними», — заключила нейросеть.

Ранее Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о данных. В стране обратили внимание на отсутствие правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение личной информации пользователей для обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.

В конце марта предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для общества и человечества.