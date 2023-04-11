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13:26, 11 апреля 2023Россия

Российский губернатор задумал запретить оставлять самокаты у военных памятников

Брянский губернатор Богомаз задумал запретить оставлять самокаты у военных памятников

Фото: : Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз задумал запретить оставлять электросамокаты у военных памятников. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он поручил мэрии Брянска установить знаки, запрещающие катание на самокатах на площади Партизан и кургане Бессмертия.

«Места воинской славы превратились в "гаражи", стоянки для электросамокатов! Такое отношение к нашей героической памяти просто недопустимо!» — подчеркнул глава приграничного российского региона.

Богомаз сослался на введенные ограничения для владельцев электросамокатов в Москве, Новосибирске, Саратове, Сочи и Пензе.

В мае 2022 года сообщалось, что в России скорость всех электросамокатов будет ограничена до 25 километров в час. Подчеркивалось, что в поставляемые товары производители встроят ограничитель скорости, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения.

До этого функция ограничения скорости была встроена в кикшеринговые самокаты.

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Анна Щербакова
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