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02:00, 11 апреля 2023Из жизни

Студент обезглавил учительницу и собирался съесть ее тело

Польский студент, обезглавивший свою учительницу, оспорил приговор

Кадр: Фильм «Ганнибал»

Польский студент, который убил свою учительницу и хотел ее приготовить и съесть, оспорил приговор. Как сообщает Daily Star, его приговор может быть пересмотрен в суде, если мужчину признают невменяемым.

Каетана Познанского прозвали «Ганнибалом из Жолибожа» после того, как в 2016 году он убил Катажину Ярошинску во время урока итальянского языка, который она давала у себя дома. Затем он обезглавил жертву, а расчлененное тело сложил в чемодан. Водитель такси заметил кровь на его багаже, но убийца объяснил, что перевозит тушу дикого кабана.

Первоначально Познанский собирался приготовить и съесть тело убитой, однако вместо этого устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления. В тот же день он вылетел из Польши в Болонью, где жил бойфренд Ярошинской, а оттуда — на Мальту.

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Останки обнаружили пожарные, прибывшие на место происшествия. Вскоре Познанского экстрадировали в Польшу по обвинению в убийстве. В ходе следствия выяснилось, что он был одержим образом Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят», писал о нем статьи и посвящал ему стихи.

Журналист по образованию, Познански также предлагал газетам многочисленные статьи о каннибализме, в которых открыто сравнивал поедание человеческой плоти с употреблением в пищу мяса животных.

На судебном процессе в 2021 году он заявил, что убил Ярожинску ради самосовершенствования и, «чтобы избавиться от убеждения, что человеческая жизнь стоит больше, чем жизнь мухи или свиньи».

Мужчину приговорили к пожизненному заключению, однако теперь его адвокаты подали апелляцию. Суд рассмотрит обращение, в котором, в частности, утверждается, что Познанского нельзя считать вменяемым. Ожидается, что решение об изменении срока заключения или меры пресечения будет принято до конца апреля.

Ранее сообщалось о женщине из Бельгии, осужденной за убийство своих детей, которой после ее просьбы разрешили эвтаназию. Женщина отбывала наказание в тюрьме, затем была переведена в психиатрическую клинику.

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Антонина Черташ
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