ФСБ задержала троих пособников террористов за вербовку мусульман

ФСБ задержала в Кирове и Татарстане троих пособников террористов, вербовавших мусульман

В Кировской области и Татарстане ФСБ задержала троих пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые вербовали мусульман для выезда в Сирию. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, задержанные распространяли на территории России террористическую идеологию, проводили конспиративные собрания, а также отправляли деньги на счета боевиков. Во время обысков у них обнаружили и изъяли религиозно-экстремистскую литературу, средства коммуникации, платежные инструменты.

Возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам преступлений по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и к осуществлению экстремистской деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также организации террористического сообщества и участии в нем.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске иностранцу дали девять лет за финансирование террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».