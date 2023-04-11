Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 11 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала троих пособников террористов за вербовку мусульман

ФСБ задержала в Кирове и Татарстане троих пособников террористов, вербовавших мусульман

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Кировской области и Татарстане ФСБ задержала троих пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые вербовали мусульман для выезда в Сирию. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, задержанные распространяли на территории России террористическую идеологию, проводили конспиративные собрания, а также отправляли деньги на счета боевиков. Во время обысков у них обнаружили и изъяли религиозно-экстремистскую литературу, средства коммуникации, платежные инструменты.

Возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам преступлений по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и к осуществлению экстремистской деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также организации террористического сообщества и участии в нем.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске иностранцу дали девять лет за финансирование террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о контроле над 80 процентами Артемовска
Путин пообещал бюджету России дополнительные доходы от экспорта нефти и газа
Названа неочевидная причина появления жира на талии
Российский бездомный предстанет перед судом за домогательство двух девочек
Россияне побили исторический рекорд посещаемости на любимом курорте богачей
Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович
Раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве
В России улучшили прогноз развития экономики
Опубликована карта боевых действий на Украине
Американские ученые приостановили участие в эксперименте SIRIUS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.