В Китае оценили угрозу для мира от военного сотрудничества Москвы и Пекина

МИД КНР: военное сотрудничество России и Китая не представляет угрозы для мира

Военное сотрудничество Москвы и Пекина не представляет угрозы для стран мира. Так оценил взаимодействие государств официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что КНР неоднократно заявляла о своей позиции по этому вопросу. «Наше сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны, оно полностью соответствует международному праву и практике и не представляет угрозы ни для одной страны», — высказался он.

Так Вэньбинь ответил на ежегодный доклад МИД Японии, в котором Токио заявил об обеспокоенности из-за совместных действий вооруженных сил Китая и России у японских границ. «Никто не вправе делать безответственные замечания на этот счет», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что в Синей книге — ежегодном докладе МИД Японии — сказано, что Токио считает южную часть Курильских островов «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии и которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России».