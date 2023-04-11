Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли на видео

Житель Камчатки снял гигантское облако во время извержения вулкана Шивелуч

Житель Камчатского Края Дмитрий Левин снял на видео извержение вулкана Шивелуч, которое произошло утром 11 апреля. Кадры опубликованы в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района.

На видео видно гигантское облако пепла, которое движется со стороны вулкана. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей, в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.