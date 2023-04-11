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00:54, 11 апреля 2023Россия

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли на видео

Житель Камчатки снял гигантское облако во время извержения вулкана Шивелуч

Житель Камчатского Края Дмитрий Левин снял на видео извержение вулкана Шивелуч, которое произошло утром 11 апреля. Кадры опубликованы в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района.

На видео видно гигантское облако пепла, которое движется со стороны вулкана. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей, в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Марина Совина
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