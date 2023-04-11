Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о способе справляться с неприятностями

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что справляется с неприятностями при помощи спорта

Известный американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что справляется с проблемами и нервным перенапряжением при помощи интенсивных физических нагрузок. На его способ избавиться от стресса обратило внимание издание Daily Mail.

50-летний актер рассказал, что, когда на него «обрушиваются неожиданные неприятности», он всегда идет в спортзал. Силовые нагрузки позволяют ему не только поддерживать впечатляющую физическую форму, но и способствуют избавлению от негативных мыслей и стресса.

После долгого и тяжелого рабочего дня Джонсон может пойти в зал даже в полтретьего ночи. По его словам, для него это непривычное время для занятий спортом, и тело совершенно не хочет тренироваться посреди ночи, однако иногда это «чертовски необходимо» для психики.

Она [тренировка] позволяет помолодеть, очистить голову и зарядиться энергией. Мы должны прислушиваться к своему внутреннему голосу, который говорит «да», даже когда тело кричит «нет» Дуэйн «Скала» Джонсон

Ранее Джонсон показал видео с макияжем, который сделали его дочери. На размещенных кадрах 50-летний артист предстал, сидя на стуле с розовой помадой на голове и лице, а также с нарисованными черными усами.