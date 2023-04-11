Покрытый слоем пепла поселок Камчатки после извержения вулкана сняли на видео

В сети появились кадры покрытого слоем пепла поселка Ключи на Камчатке после извержения

В сети появились кадры последствий мощнейшего пеплопада в поселке Ключи на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. Их публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, что местность вокруг покрыта толстым плотным слоем пепла — он лежит в российском поселке поверх снега. На другой видеозаписи показаны последствия пеплопада в Ключах после ухода пепловой тучи. Человек, находящийся в кадре, идет по пеплу и лепит из него «пепловик» — снеговик из пепла.

Сообщается, что местные жители в Ключах ходят в защитных костюмах. По сообщению института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, который начался после извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет. Последний раз выпадение такого большого количества пепла в Ключах было зафиксировано в 1964 году. По последним данным, в поселке выпало около 8,5 сантиметров пепла.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло 11 апреля утром по местному времени — вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. Часть поселков российского региона накрыло пепловой тучей, жители сообщили о наступлении темноты, несмотря на то, что солнце уже взошло. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

