Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 11 апреля 2023Россия

Покрытый слоем пепла поселок Камчатки после извержения вулкана сняли на видео

В сети появились кадры покрытого слоем пепла поселка Ключи на Камчатке после извержения

В сети появились кадры последствий мощнейшего пеплопада в поселке Ключи на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. Их публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, что местность вокруг покрыта толстым плотным слоем пепла — он лежит в российском поселке поверх снега. На другой видеозаписи показаны последствия пеплопада в Ключах после ухода пепловой тучи. Человек, находящийся в кадре, идет по пеплу и лепит из него «пепловик» — снеговик из пепла.

Сообщается, что местные жители в Ключах ходят в защитных костюмах. По сообщению института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, который начался после извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет. Последний раз выпадение такого большого количества пепла в Ключах было зафиксировано в 1964 году. По последним данным, в поселке выпало около 8,5 сантиметров пепла.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло 11 апреля утром по местному времени — вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. Часть поселков российского региона накрыло пепловой тучей, жители сообщили о наступлении темноты, несмотря на то, что солнце уже взошло. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку
Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток
Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров
Нейросеть подготовила мирный договор по Украине
Названа самая опасная поза в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.