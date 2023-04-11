Поселок на Камчатке накрыл сильнейший за 60 лет пеплопад

Пеплопад в поселке Ключи на Камчатке из-за извержения Шивелуча стал сильнейшим за 60 лет

Ученые института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, который начался после извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет. Об этом сообщил директор института Алексей Озеров, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в последний раз выпадение такого большого количества пепла в Ключах было зафиксировано в 1964 году. На данный момент в поселке выпало около 8,5 сантиметров пепла. «Пеплопад продолжается», — добавил Озеров. Кроме того, природное явление наблюдается в Козыревске. Пепловое облако от извержения уже протянулось на 500 километров к северо-западу от вулкана.

Извержение Шивелуча произошло утром 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров, в радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности. В попавших в зону пеплопада поселках организованы горячие линии.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.